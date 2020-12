Brownies met maar drie ingrediënten: dat kan dus (met recept)!

Deze methode om brownies te maken hebben we afgekeken bij de Siciliaanse Andrea Soranidis The Petite Cook. Op haar blog legt ze uit wat je nodig hebt. „Het enige wat je nodig hebt is Nutella (of een andere chocopasta), overrijpe bananen en ongezouten cacaopoeder.”

Dat maakt van deze brownies een schitterend voorraadkastgerecht, zeker als je een voorraadje rijpe bananen in de diepvries hebt liggen. voorraadje rijpe bananen in de diepvries hebt liggen.

Tip: als je je overrijpe bananen niet op kunt maken, snijd ze dan in plakjes en vries ze in. Je kunt er daarna immers nog lekkere smoothies, bananenijs of bananenbrood van maken!

En dus ook deze brownies. Dit recept is niet alleen goed nieuws voor iedereen met een gluten- of ei-allergie, je kunt het ook nog eens erg makkelijk plantaardig maken. Vervang in dat geval de Nutella door een plantaardige choco- of hazelnootpasta.

Daarnaast kun je het recept ook heel goed naar je eigen hand zetten. Voeg bijvoorbeeld eens een keer een handje walnoten, pecannoten of amandelschilfers toe. Of (witte) chocolate chips. Of kruim van bananenchips. Of stukjes Toblerone.

We kunnen zo nog wel even doorgaan, maar duik vooral de keuken in en laat je vooral leiden door je eigen smaak. Het stap-voor-stap-recept vind je hier.