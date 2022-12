Dé beste manier om je vloerbedekking te reinigen

Dirk en Marijke: „Wij hebben donkergroene vloerbedekking van Bonaparte. Van vrienden lenen we af en toe een shampooapparaat en reinigen we het tapijt met Andy en kraanwater. Maar wat is de beste manier?”

Zamarra: Met een sproei-extractieapparaat wordt water in het tapijt gesproeid en in één beweging weer opgezogen. Géén Andy of andere zeepachtige stoffen gebruiken! Liever ook geen tapijtshampoo; zeep maakt het op termijn alleen maar extra snel vuil. Ik heb goede ervaringen met zeepvrije reinigers van James.

