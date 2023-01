De lekkerste vegan chocodrink volgens ons testpanel

De vraag naar plantaardige alternatieven op het gebied van zuivelproducten is de afgelopen jaren toegenomen. Naast plantaardige melk- en yoghurtvervangers en vega-kookroom is er nu ook ’kaas’ van gefermenteerde cashewnoten.

Het resultaat is aardig, al haalt de smaak het niet bij echte zuivelproducten. Chocolademelk is nu ook verkrijgbaar in plantaardige vorm, met verschillende ingrediënten als basis. Denk aan soja, haver, cashewnoten en rijst.

Sojadrank wordt gemaakt door droge sojabonen te laten wellen en met water fijn te malen. Haverdrank wordt gemaakt van havervlokken, water en eventueel wat zoetstof of specerijen. Een populaire vervanger, al bevat deze veel minder eiwitten dan koemelk. Cashewdrank is een mix van cashewnoten en water.

De meeste chocodranken op basis van deze drie ingrediënten bevatten naast cacao ook een combinatie van suiker en zoetstoffen.

Het opmerkelijke is dat de fijnproevers op de redactie de blind geproefde dranken met een combinatie van suiker en zoetstoffen te zoet vonden. De cacaosmaak was af en toe ook erg zwak. Dat gold met name voor het merk Abbot Kinney’s, onder meer te koop bij Albert Heijn en gemaakt van soja, rijst en kokos. „Waterig, dun en weinig smaak.” Dat waterige speelde Oatly (van haver) parten. „Verrassend, prima smaak maar wel iets te dun.”

Uiteindelijk scoorden drie merken meer dan een voldoende, met Chocomel en Alpro Soja als duidelijke favorieten, gevolgd door Jumbo.

1. Afgelopen jaar lanceerde Chocomel een plantaardige chocoladedrank (gemaakt van cashewnoten) die door onze collega’s als beste werd beoordeeld. „Lekker zoet en romig.” „Goede chocoladesmaak, de enige echte!” „Prima, niet te zoet.” €2,99 per liter

2. Het scheelde weinig of Alpro Soja was er met de eer vandoor gegaan. „Lekker, zoet en romig. Lijkt op het echte werk.” „Deze smaakt hetzelfde als de vorige”, riep iemand, verwijzend naar de kan met Chocomel. Opmerkelijk dat de smaken zo dicht bij elkaar lagen terwijl het ene merk cashewnoten en de ander sojabonen gebruikt.€2,49 per liter

3. Op flinke afstand, maar wel voldoende scorend, vinden we Jumbo terug. We moesten even dubbelchecken of de houdbaarheidsdatum niet was verstreken omdat er witte vlokken in de drank dreven. De drank bleek houdbaar tot mei 2023. „Best oké, maar wel te zoet.” „Chemische nasmaak.” €1,65 per liter