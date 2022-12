Zo vaak zou je je handschoenen en sjaal eigenlijk moeten wassen

De kans is groot dat je elke ochtend je sjaal van de kapstok trekt zonder erbij na te denken hoe vies die eigenlijk wel niet kan zijn. Helaas maar waar: je sjaal kan as we speak vol zitten met (onzichtbare) viezigheid zoals ziektekiemen en make-up.

Het is dus verstandig om je winterse accessoires regelmatig in de was te doen, maar hoe vaak is dan eigenlijk het beste?

Hygiëne-experts zeggen tegen website HuffPost dat je er goed aan doet om handschoenen, sjaals en mutsen minstens drie tot vijf keer per seizoen te wassen. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je goed kijkt naar het materiaal ervan: leren handschoenen kun je bijvoorbeeld het beste even naar de stomerij brengen.

Dan nog een bewaartip: het is verstandig om je handschoenen niet in je jaszakken te bewaren. De binnenkant van je handschoen kan vol met bacteriën zitten en al helemaal als je snel klamme handen krijgt. Stop je de vochtige handschoenen of wanten vervolgens in je jaszak, dan kan de stof niet goed ademen, waardoor schimmels de kans krijgen om te groeien. En dat betekent dat je handschoenen ook kunnen gaan stinken...

