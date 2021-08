Dagrecept: Goed gevulde ’burrito-wraps’ (en nog verantwoord ook)

Burrito’s zijn gestoomde of gegrilde bloemtortilla’s gevuld met bonen, vlees, rijst, groenten en eventueel kaas, salsa of guacamole... We gaan voor volkoren wraps, magere kip, bruine rijst en groenten. Kaas, zure room en saus zijn optioneel.

Kook de rijst in ruim kokend water gaar. Kruid de kipfilet met zout en peper en bak in een beetje olie gaar. Laat de kip uitlekken op keukenpapier en snijd in dunne plakjes. Doe het zout, zwarte peper, zwarte bonen, chilipoeder, komijnpoeder en chili-vlokken in een kom en meng alles goed.

Bestrijk de volkoren wraps eerst met een laagje rijst, daarover gaat een lepeltje bonen, en zo ga je verder met de kip, wortel, avocado, tomaat en eventueel geraspte kaas. Vouw de wrap dicht (schep dus niet te veel op) en serveer met een pittige saus of wat zure room.

Nodig voor 4 personen:

- 250 g kipfilet

- 4-6 grote volkoren wraps

- 250 g bruine rijst

- 200 g zwarte bonen

(uitgelekt)

- ½ tl zout

- ¼ tl zwarte peper

- 1 tl chilipoeder, ½ tl komijn

- ¼ tl chili-vlokken

- 1 kleine wortel (geraspt)

- 1 avocado (blokjes)

- 1 grote tomaat (zonder pitjes, in blokjes)

- Optioneel: pittige saus, zure room en geraspte kaas