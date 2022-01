Dagrecept: Ovenschotel met kaas, artisjok en spinazie

Toen ik als student in een bekende hamburgerzaak werkte, stond er steevast een heerlijke spinazie-artisjokdip op de kaart, waarin je brood of nachochips kon dippen. Die fijne, smeuïge dip kun je ook in een ovenschotel verwerken, eigenlijk een soort quiche zonder het deeg eromheen; een recept afkomstig van de leuke Amerikaanse site

bellyfull.net. Verwarm de oven voor op 180 graden, vet een ovenschaal in en leg opzij. Laat de uien even karamelliseren in een koekenpan en meng vervolgens alle ingrediënten (inclusief de gesmolten boter) in een grote kom. Hevel alles over in de ingevette ovenschaal.

Leg zo’n 40-45 minuten in oven, of totdat het midden bijna is gestold. Laat iets afkoelen en serveer meteen met een salade en/of brood.

Nodig voor 4 personen:

- 3 eieren (losgeklopt)

- 100 g artisjokharten (uitgelekt, in stukjes gesneden)

- 200 g cottage cheese

- 250 g diepvries spinazie (ontdooid en uitgelekt)

- 50 g verkruimelde feta

- 1/2 ui (gesnipperd)

- 50 g gesmolten boter

- 2 el geraspte parmezaan

- zout, zwarte peper

- knoflookpoeder

- mespuntje nootmuskaat