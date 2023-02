Dit kun jij doen om de zwerfdieren op Curaçao te helpen

De Dierenbescherming Curaçao gaat mensen betalen om honden en katten van straat te vangen en ze naar het asiel te brengen. Als er binnen enkele dagen zich geen baasje meldt, worden ze afgemaakt. Het zal veelal om gezonde honden en katten gaan.

Het is bij wet verboden om op Curaçao om gezonde honden dood te maken, maar toch gebeurt dit nu al.

Leed

Dit zal veel dierenleed op Curaçao veroorzaken en het zwerfdierenprobleem niet oplossen. Een flink deel van deze dieren wordt bij mensen thuis geboren en als kitten of pup op straat gedumpt. De aanwas van zwerfdieren zal daarom doorgaan en zo komt aan massaal vangen en afmaken nooit een einde. Het is dweilen met de kraan open.

Wat wél werkt, is honden en katten castreren en steriliseren, iets waar vele stichtingen, dierenartsen en ikzelf ons al jaren voor inzetten en wat een bewezen oplossing is voor het zwerfdierenprobleem.

Als de gesteriliseerde dieren geen baasje hebben en niet kunnen worden geadopteerd omdat ze niet aan mensen gewend kunnen raken of omdat er geen adoptanten zijn, dan kunnen ze op straat worden gevoerd en verzorgd en daar een fijn leven hebben.

Door deze dieren te voeren, kun je ze in de gaten houden en kunnen ze de zorg krijgen als ze die nodig hebben. Dit is de zogeheten TNRC (Trap, Neuter, Release and Care)-methode. Op Sint Maarten wordt deze methode met succes toegepast. Hierdoor leven er weinig dieren op straat en worden ze goed verzorgd en in de gaten gehouden.

Extra sneu van dit wrede plan op Curaçao is dat het waarschijnlijk de reeds gesteriliseerde en tamme straatdieren zullen zijn die als eerste massaal zullen worden gevangen en afgeslacht. Ze zijn immers makkelijker te vangen dan verwilderde en bange dieren.

Het Dierenasiel op Curaçao is nota bene gevestigd aan de Abattoirweg in Willemstad... Help alstublieft mee om van dit asiel geen dodingsstation te maken.

U kunt helpen door de petitie van House of Animals te tekenen.

