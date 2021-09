Nederlanders trekken komende herfst massaal naar de zon

Door Ingelise de Vries

Nederlanders boeken nu alvast een tripje naar de zon. Ⓒ Pexels

De zomer van 2021 gaat in Nederland niet de boeken in als de meest warme en zonnige. Maar voor we alle zomerkleding weer opbergen achterin de kast, gaan we komende herfst toch nog even op zoek naar wat zonnestralen in een warmer oord.