Huilen van geluk of verdriet: onze tranen onder een vergrootglas

Toen Rose-Lynn Fisher in 2008 een moeilijke periode doormaakte van veel verandering en verdriet, wilde ze haar tranen niet zomaar verloren laten gaan door ze te drogen. In plaats daarvan verzamelde zij ze op een stukje glas om ze vervolgens door de microscoop te bekijken. Fisher wilde onderzoeken hoe haar tranen eruit zien bij verschillende emoties.

Rose-Lynn Fishers tranen bij emotionele veranderingen. Ⓒ Rose-Lynn Fisher

Uiteindelijk werd het een project waar ze acht jaar mee bezig is geweest. In het boek Topography of Tears verzamelde Fisher haar tranenfoto’s. Aan de plaatjes is te zien dat er verschillen zijn tussen Fishers tranen van geluk en van verdriet, maar ook bij emotionele verandering en het snijden van een ui zijn de tranen anders. „Net zoals elke emotie anders is, zijn ook de tranen anders”, zegt Fisher. „Ook tussen de tranen die ik op hetzelfde moment verzamelde, zijn er verschillen.”

Volgens Fisher heeft dat meerdere oorzaken. Of ze de tranen lag heeft laten drogen voordat zij ze bekeek onder de microscoop is daar een van. Ook de grootte van de traan is volgens Fisher van invloed.

De tranen van verdriet. Ⓒ Rose-Lynn Fisher

De fotografe benadrukt dat ze visueel onderzoek heeft gedaan naar haar tranen en niet wetenschappelijk. „Ik weet wel dat uit een wetenschappelijke studie naar voren is gekomen dat tranen die voortvloeien uit emoties meer proteïne bevatten dan tranen die ontstaan bij een allergie reactie of tijdens het snijden van uien.”

Fisher fotografeerde ook de tranen die ze kreeg tijdens een lachbui. Ⓒ Rose-Lynn Fisher