Wiljon biedt helpende hand met vrijwilligers: ’Even échte aandacht voor elkaar’

Bij de stichting Present kunnen vrijwilligers zich aanmelden om iets voor een ander te doen. Het samenstellen van een kerstpakket en dat bij financieel minder bedeelden rondbrengen bijvoorbeeld, of het schoonmaken en opknappen van een woonkamer van een sociaal geïsoleerd iemand. „We willen een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp kunnen gebruiken. Zeker in een tijd waarin bijna iedereen op zichzelf is.”

De projecten zijn klein en doorgaans kort, juist om zo de druk laag te houden. De circa 1300 vrijwilligers op jaarbasis, waarvan 50 vaste, kunnen zich eenmalig aanmelden of inschrijven voor een bepaalde klus. „Juist niets vast, zodat de vrijwilligers misschien daarna nog eens komen of vanuit zichzelf hulp gaan bieden.”

Daarnaast zijn er maatjesprojecten, waarbij een vrijwilliger een bezoekje brengt aan iemand die eenzaam is. Of het Homies-project, waarbij bijvoorbeeld gezinnen een jaar lang af en toe een kind uit een gezin met een lastige situatie een middagje opvangt of mee laat eten. Ook gaan er groepen vrienden of collega’s die iets nuttigs willen doen spelletjes doen of pannenkoeken bakken in een verzorgingstehuis of huis voor verstandelijk gehandicapten, of gezinnen die een dag meehelpen iemand te verhuizen of onkruid wieden in een tuin.

„Mensen zien het niet als last als ze iets doen dat goed bij hen aansluit. Tegelijkertijd zien ze ook het andere leven, achter die gesloten deur of dichte gordijnen bij mensen die het financieel niet breed hebben of hun deur niet meer uit durven omdat ze zichzelf en hun huis verwaarlozen. We horen vaak dat het ogen opent, dat ze niet wisten dat zulke situaties ook zo dichtbij huis voorkomen.”

Met kleine inzet grote impact, daar gaat het om. „Met paar minuten aandacht gebeurt er eigenlijk heel veel. Sommigen zitten zo vast, durven niemand meer te zien en zijn iedereen kwijtgeraakt. Als er een groepje even komt schoonmaken, durven ze weer te gaan bouwen en is er weer even contact met de buitenwereld. Op sommige momenten kan het zelfs levensveranderend zijn. Door het Homies-project waarbij een gezin een peuter van een alleenstaande vrouw op gezette tijden opving, kreeg ze ruimte om onder meer haar andere dochters te bezoeken en naar werk te zoeken. We voorkomen soms zelfs pleegzorg of uithuisplaatsing. Met stichting Present is er weer even échte aandacht voor mensen die dat nodig hebben en niet gewend zijn.”

En nee, dat hoeft niet allemaal via de stichting, benadrukt ze. Het kan een begin zijn om vervolgens individueel verder te gaan. „Ik hoop gewoon dat meer mensen zich bewust gaan worden van anderen, leren elkaar te zien, elkaar te leren kennen, naar elkaar om te kijken, een beetje zorgen voor elkaar. Ik geloof er echt in dat de wereld mooier wordt als mensen zich iets verantwoordelijker gaan voelen voor een ander. Met of zonder project.”