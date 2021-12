Dit mag nooit weg: babypop Thijs

Modita van Zummeren (59) kreeg toen ze twee was, deze babypop van Sinterklaas cadeau. Ze was meteen dol op de prachtige pop die ze Thijs noemde. Elk jaar kwamen er op 5 december wat babykleertjes bij; die breide haar moeder zelf.

„Ik heb er als kind heel veel mee gespeeld, Thijs is bij voorbeeld eindeloos vaak gedoopt. Ik sprak nooit hardop met hem, maar altijd zwijgend, van binnenuit.”

Misschien was Thijs wel een beetje een vervanging. Modita is namelijk de helft van een tweeling maar zij was de enige die levend ter wereld kwam.

Emoties

„Zelf heb ik geen kinderen. Er is een tijd in mijn leven geweest dat ik Thijs wilde wegdoen omdat hij zoveel emoties bij me opriep.”

„Mijn jongere zus vond dat zo erg dat zij hem een aantal jaren in huis heeft gehad. Uiteindelijk heb ik Thijs weer teruggenomen.”

Hij staat in een rieten mand in de slaapkamer van Modita. „Elke ochtend houd ik hem even vast. Eén oog kan niet meer open, het andere oog is prachtig blauw. Ik heb echt het gevoel dat hij me daarmee aankijkt!”

