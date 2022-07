’Amsterdam in top 10 beste steden voor een vrijgezellenfeestje’

OLBG, een communityplatform voor sportweddenschappen in het Verenigd Koninkrijk, heeft een ranglijst gemaakt van de beste steden ter wereld voor een vrijgezellenfeest. Wat voor de ander leuk is, is voor de ander natuurlijk vreselijk, dus het is wellicht goed om te weten dat voor de rangschikking is gekeken naar het aanbod aan attracties dat ’s avonds geopend is en naar het aanbod aan casino’s. Ook is gekeken wat de gemiddelde prijs per nacht is van een Airbnb-accomodatie.

Onze hoofdstad doet het wat dat betreft goed; Amsterdam staat op de tiende plaats.

Amsterdam scoort een gemiddelde score van 6,6 met 370 zogenaamde ’nachtattracties’ en zo’n vijftien cassino’s. Een Airbnb kost gemiddeld 212 euro per nacht.

Dé nummer 1-bestemming voor een vrijgezellenfeest is volgens OLBG Praag (Tsjechië) met een gemiddelde score van 8,57. Milaan (7,96) en Parijs (7,62) maken de top 3 compleet.

De top 10:

1. Praag (8,75)

2. Milaan (7,96)

3. Parijs (7,62)

4. Lissabon (7,42)

5. Barcelona (7,42)

6. Dublin (7,28)

7. Vancouver (7,08)

8. Boedapest (7,08)

9. Brussel (6.67)

10. Amsterdam (6,6)