Column Babette: ’Ik zit met de gebakken peren. Oftewel met te veel vetrollen’

Ik wist beter en riep vooral dat goede voornemens zo’n 12 dagen worden volgehouden en januari zo saai is dat je er juist dan een feestje van moet maken. En beter later in het jaar kunt matigen wanneer de zon schijnt.

Die schijnt nu dus. Terwijl mijn vrienden nog altijd flink zijn afgevallen, lekker sporten en in ieder geval doordeweeks niet meer drinken, zit ik met de gebakken peren. Oftewel met te veel vetrollen.

De boel de boel laten is een optie, maar alleen als je je daar goed bij voelt. En in januari niet zo’n grote mond had over resetten in de zomer.

"Afval-coach hoort me hoofdschuddend aan"

Na vijf weken matigen ben ik al vijf kilo afgevallen. Met dank aan de hulptroepen om me heen.

Zo is het varken van stal gehaald dat heel irritant knort als je de koelkast opendoet.

Ik laat me elke week afbeulen door sportinstructeur Wouter en laat me de deur uitschoppen door mijn vriend wanneer ik te lang blijf treuzelen in mijn hardloopkleren. Die me overigens ook keihard uitlacht wanneer ik beweer dat ik niet kan suppen omdat de golven in de gracht te hoog zijn.

Dan hebben we Barbara nog, mijn afvalcoach. Elke week hoort ze me hoofdschuddend aan als ik begin over het feestje van de avond daarvoor, het dessert in mijn lievelingsrestaurant en mijn theorie dat afvallen soms niet lukt omdat je dan op een plateau bent beland. Voor haar is er maar één waarheid: die van de weegschaal.

Het plan is dat deze in ieder geval tot aan mijn vakantie in oktober de goede kant op blijft wijzen. Wie dan toevallig ook op Curaçao is en daar een killerbody tegen het lijf loopt: het zou leuk zijn wanneer u even denkt dat ik het ben.

Wordt zeer gewaardeerd, vanaf het terras.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram:

