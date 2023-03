Is dit dé truc om te voorkomen dat je onnodig veel eet?

Chinese wetenschappers verbonden aan de Shaanxi Normal University in Xi'an zeggen dat de truc alles te maken heeft met de manier waarop je je eten op je bord positioneert.

Zij hebben hun onderzoeksresultaten gepubliceerd in het tijdschrift Food Quality and Preference. Daarin is onder meer te lezen dat het slim is om je eten (indien mogelijk) zo klein mogelijk te snijden en zo veel mogelijk over het bord te verspreiden.

De wetenschappers zeggen dat mensen daardoor sneller geneigd zijn rationelere beslissingen te nemen over hun porties. Onze hersenen zullen namelijk denken dat je meer eet dan wanneer alles compact bij elkaar geserveerd wordt.

Om tot deze conclusie te komen, vroegen de Chinese wetenschappers 34 proefpersonen te kijken naar zestig foto’s van chocoladerepen, variërend van 60 tot 200 gram en in verschillende stukjes gesneden.

De deelnemers kregen bovendien meerdere foto’s te zien van een reep van 100 gram, in meerdere brokjes gebroken (tussen de negen en zestien stukjes). Op sommige foto’s lagen de stukjes bij elkaar op een bord, andere afbeeldingen toonden de chocolade meer verspreid over het bord met veel ruimte ertussen.

Hoewel de hoeveelheid chocolade op elke foto evenveel was, werd van de reep die in zestien stukjes was gebroken gedacht dat die portie groter was dan de overige repen.

Volgens de onderzoekers kan dit dus maar één ding betekenen: voedsel dat in kleine stukjes wordt gesneden en over het bord wordt verspreid, kan ervoor kan zorgen dat je minder snel de neiging hebt om te veel te eten.

