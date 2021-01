Oproep: hoe houdt u de lockdown draaglijk?

Wat doet u zoal, nu we nog langer moeten wachten op een kopje koffie buiten de deur, winkelen of indoor sporten? Hoe zorgt u ervoor dat u thuis (eventueel met een gezin) niet tegen de muren aan vliegt? Zijn er mensen die hun boodschappen nu dagelijks doen om er elke dag even uit te zijn? Of zijn we weer massaal aan het wandelen geslagen?

Misschien hebben sommige mensen een nieuwe hobby gekregen, zijn ze aan het verbouwen of hebben ze inmiddels een coronahuisdier om hun isolatie en eenzaamheid te bestrijden. Ervaren sommige mensen geestelijke problemen door de lockdown? Zo ja, hoe bestrijdt u die?

Het kan ook natuurlijk zijn dat de lockdown voor u een fluitje van een cent is. Ook dan horen we graag waarom!

Mail uw ervaringen naar [email protected]. Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.