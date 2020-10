Deze planten zijn ideaal op je thuiswerkplek

Planten kunnen ons helpen productiever en creatiever te zijn. Ⓒ Intratuin

Het ziet ernaar uit dat we allemaal voorlopig zoveel mogelijk thuis blijven werken. Een goede thuiswerkplek is een must en de juiste stoel en tafel zijn onmisbaar, net als genoeg (dag)licht. Kamerplanten mogen eigenlijk niet ontbreken.