Deze podcast wil je luisteren als je van bier houdt!

Bedenker The Simpsons wil omstreden Indiaas personage laten terugkeren

De man achter The Simpsons heeft plannen om het Indiase personage Apu terug te laten keren in de show. In een interview met USA Today vertelt Matt Groening dat hij trots is op de supermarktmanager, die onderwerp was van documentaire The Problem With Apu uit 2017.