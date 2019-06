Peters Proefrit #56: Porsche 911 GT3 (2004)

De Porsche 911 GT3 is puur en heeft een legendarische motor. Hij is op basis van de 996-serie en dat was de eerste watergekoelde 911. Die kwam in 1997 op de markt en werd tot 2006 geproduceerd. Twee jaar na de introductie bracht Porsche de 911 GT3 op de markt en er werden 1858 exemplaren gebouwd. In 2002 kreeg de 911 een facelift en op basis daarvan kwam in 2003 de 911 GT3 Mk2. Van de tweede generatie GT3 zouden uiteindelijk 2313 stuks worden gefabriceerd. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst laat in deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit horen hoe speciaal deze 911 is.