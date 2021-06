Dagrecept: Zo maak je een rijke, vullende pasta met biefstukreepjes

Bestrijk de biefstuk met 1 tl mosterd, breng op smaak met zwarte peper en laat 5 minuten staan. Kook de tagliatelle in ruim kokend water (met wat zout) beetgaar. Verhit ondertussen olie in een flinke koekenpan en bak de steaks 3 tot 4 minuten aan beide kanten bruin. Neem uit de pan, bestrooi met een snufje zout en wikkel ze losjes (met een opening) in aluminiumfolie. Laat even rusten.

Veeg de koekenpan af met keukenpapier, kook de runderbouillon op hoog vuur voor de helft in, draai dan het vuur omlaag en voeg al roerend de mascarpone toe. Roer dan de rest van de mosterd, het citroensap en de citroenrasp erdoor. Breng verder op smaak met zout, peper en ook een beetje suiker. Snijd de biefstuk in plakjes van 1 tot 2 cm, giet de tagliatelle af en vang het kookvocht op. Giet de pasta af en meng dit met de saus. Voeg eventueel nog een beetje kookvocht toe en roer de reepjes vlees en rucola door de pasta.

Nodig voor 4 porties:

- 2 biefstukjes van 200 g

- 400 g tagliatelle

- 100 g rucola

- 200 ml runderbouillon

- 5 tl Dijonmosterd

- zwarte peper

- 200 g mascarpone

- 2 el citroensap

- 2 tl citroenrasp

- suiker

- optioneel: Parmezaan

(geraspt)