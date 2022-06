Financiële vaagheid: één op de drie Nederlanders weet niet wat partner verdient

Dat zegt Acties.nl. De website die onder meer bespaartips deelt, heeft 1040 volwassen Nederlanders met een vaste partner gevraagd hoe open zij zijn over hun persoonlijke financiën.

36% van de mensen heeft aangegeven niet precies te weten wat hun wederhelft verdient. Opvallend genoeg hebben vrouwen over het algemeen beter zicht op het loonstrookje van hun partner. Zestig procent van de dames weet tot op de cent nauwkeurig wat hun eega maandelijks uitbetaald krijgt. Onder de mannen bedraagt dit 55 procent.

Schaamte

Een tiende van alle ondervraagden vindt het niet prettig om met hun partner over hun persoonlijke financiën te praten. Vooral het salaris is een lastig onderwerp: maar liefst één op de elf respondenten geneert zich voor de hoogte (of beter gezegd: laagte) van zijn of haar salaris. Opvallend genoeg hebben hoogopgeleiden hier vaker last van (tien procent) dan middelbaar- (negen procent) en praktisch geschoolden (slechts zeven procent).

Financiële vaagheid

Als een direct gevolg van het liever niet bespreken van geldzaken binnen de relatie, zegt maar liefst een vijfde van alle respondenten niet volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van zijn of haar wederhelft. Onder jongeren (tot dertig jaar) bedraagt dit zelfs 27 procent. Desondanks verdenkt slechts drie procent van alle Nederlanders hun partner ervan schulden te hebben waar zij niets van afweten.