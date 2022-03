Robots en nooit meer een miskoop: het winkelen gaat er binnenkort heel anders uitzien

Premium Ondernemen

Digitalisering en e-commerce zijn risico en kans voor groothandel

Het aantal groothandels is de afgelopen tien jaar sterk gedaald. Via internet is het steeds makkelijker voor klanten om direct contact te zoeken met een leverancier. Dirk Mulder, sectorspecialist Handel bij ING, verwacht dat de dalende trend nog wel even aanhoudt. Al ziet hij ook kansen.