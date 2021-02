3 x originele en gezonde recepten voor je hond (zoals cheesecake!)

Ondernemer Laurence van Tongerloo, baasje van viervoeters Djoels, Stella en Magnus, deelt in Snoep Dog 49 recepten voor honden. Het zijn geen recepten die dienen als volwaardige voeding, maar als extraatje.

Van Tongerloo: Mijn recepten zijn met liefde gemaakt voor je viervoeter, maar je kunt ook jezelf hiermee trakteren, aangezien het om recepten gaat die voor jullie allebei goed zijn!”

Recept: Say Cheesecake

Ingrediënten

Bodem: 40 g walnoten 15 g havermout 50 g dadels (ontpit) 1⁄2 eetlepel teunisbloemolie (of een andere plantaardige olie, zoals kokosolie) 1⁄2 eetlepel groene klei (poeder)

Vulling: 100 ml kwark 1⁄3 banaan 20 g açaipulp (optioneel) (je vindt dit ook in pulpvorm in de diepvriezer van de biowinkel) 1⁄3 eetlepel (niet gebroken) lijnzaad 20 g bevroren vruchten

Afwerking pootvol verse blauwe bessen, kokosrasp, munt...

Zo maak je ‘m:

Bodem:

Mix de walnoten, havermout, dadels, teunisbloem- olie en het kleipoeder in de blender tot een grof mengsel. (Er mogen zeker nog wat stukjes in zit- ten.) Leg een vel bakpapier in je bakvorm. Ik gebruikte een rond bakvormpje met een doorsnede van 10 centimeter voor een schattige cheesecake. Doe het mengsel erin en druk goed aan tot de rand. Zet daarna in de koelkast.

Vulling:

Doe de kwark samen met de geplette banaan en de açaipulp in een kookpan en zet op een laag vuur. Laat het mengsel niet koken! Voeg het lijn- zaad toe en meng tot het opgenomen is. Voeg als laatste de bevroren vruchten toe aan het mengsel. Ik heb voor blauwe bessen gekozen.

Cheesecake:

Haal de bodem uit de koelkast en giet er het kwarkmengsel over. Zet nu voor ongeveer 3 uur terug in de koelkast om de cheesecake te laten opstijven.

Haal de cheesecake uit de koelkast en verwijder voorzichtig de vorm. Heeft je smulpaap nog wat geduld? Dan kun je de cake nog versieren met ver- se blauwe bessen, kokosrasp, munt of iets anders lekkers.

Recept: Chocolade toffees zonder chocolade

Ingrediënten

240 g rauwe amandelboter (of amandelpasta) 25 g carobepoeder (of ook wel Raw Carob Powder op de verpakkingen) (of medjooldadels) 20 g rauwe honing 75 g rauwe amandelen, zonder velletje en in stukjes gehakt

Zo maak je ze:

Mengsel:

Doe de amandelboter, het carobepoeder en de honing in de blender tot ze een glad mengsel vormen.

Vorm rechthoekige blokken van het mengsel. Mochten ze te kleverig zijn, dan kun je nog wat extra carobepoeder toevoegen.

Zet de blokken even in de koelkast.

Toffees:

Snijd de blokken in kleinere kubusjes.

Zelf amandelboter maken?

Doe 450 gram rauwe en ongezouten amandelen in de keukenmachine en laat ongeveer 15 minuten draaien tot de amandelen een dik en redelijk glad mengsel vormen (een beetje zoals pindakaas). Doe de pasta in een pot met deksel en bewaar in de koelkast voor maximaal twee weken. Voeg eventueel naar smaak wat zeezout of kaneel toe.

Recept: Pannenwoefjes

Dit is het recept voor groene pannenkoekjes. Heb je liever roze, gebruik dan rode biet. Liever gele? Gebruik dan wortel in plaats van de courgette.

Ingrediënten

100 g spelt 50 g kikkererwtenmeel 1 courgette 125 ml water 100 ml ongezoete amandelmelk 1 theelepel kaneel 1⁄2 eetlepel bakpoeder 1 eetlepel olijfolie

Zo maak je ze:

Meng alle ingrediënten samen in een blender tot een glad beslag.

Verwarm je koekenpan (met veilige en gezonde antiaanbaklaag) en bak de pannenwoefjes aan beide kanten tot ze goudbruin zijn.

* Ik gebruik Greenpan als veilige optie waarbij geen giftige stoffen vrijkomen bij het bakken, bovendien supermakkelijk afwasbaar!