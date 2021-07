20 nuttige dingen die je kunt doen als de verveling op het werk toeslaat

E-mail taken

Schrijf je in voor nieuwsbrieven in je vakgebied.

Stuur een mailtje (of LinkedIn-bericht) naar een zakelijk connectie met de vraag of ze binnenkort een (virtuele) kop koffie met je willen drinken.

Schoon je mailbox op.

Bekijk je spam-map om te kijken of er niets belangrijks in terecht is gekomen.

Pas je e-mail-handtekening aan en voeg bijvoorbeeld een linkje naar LinkedIn toe.

Laptop opruimen

Doe de update op je laptop die al dagen (of zelfs weken) op je wacht.

Ruim je laptop op. Verwijder bestanden die je niet meer nodig hebt en verdeel de rest over overzichtelijke mappen.

Maak een back-up van je belangrijkste documenten naar de cloud.

Verander je wachtwoorden weer eens een keertje.

Maak je computer daadwerkelijk schoon. Hoe vaak heb je er niet stiekem boven gegeten?

Persoonlijke ontwikkeling

Begin aan een online cursus.

Geen idee waarin je je wil ontwikkelen? Doe dan eerst een persoonlijkheidstest.

Lees artikelen over de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied of over vaardigheden die je wil ontwikkelen (zoals leiderschapsvaardigheden).

Bedenk doelen die je wil behalen in het komende half jaar.

Maak een lijst met boeken, TED-talks en podcasts die je wil lezen, bekijken en luisteren.

Bonustips

Leer meer over structuur en productiviteit.

Bedenk nieuwe ideeën en plannen.

En bereid alvast een document/presentatie voor om je leidinggevende te overtuigen.

Vind een mentor (binnen of buiten het bedrijf).

Of: koester de verveling op werk en doe gewoon even helemaal niets. Ga een blokje om, doe een paar stretch-oefeningen, zit gewoon even in stilte. Jezelf pushen om creatief te zijn werkt niet. Onderzoek toont aan dat even niets doen, je juist productiever en creatiever maakt. Kun je er straks weer tegenaan.