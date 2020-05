Dit restaurant heeft het ultieme social distancing gezelschap voor je

Michelin-chef Patrick O’Connell’s stond 15 mei helemaal in de startblokken om zijn driesterrenrestaurant in Washington, Virginia, weer te openen. Helaas werden er vlak voor de opening van Little Washington corona-restricties van toepassing. De gasten mochten alleen deels buiten zitten en het restaurant mocht maar voor vijftig procent gevuld zijn met gasten. Dineren in de buitenlucht zou volgende de chef niet werken voor het weelderige pand, maar voor het voor de helft leeg zijn van zijn restaurant wist O’Connell precies wat hij moest doen.

In plaats van de tafels leeg te laten wil de topchef zijn eetkamers, want die heeft hij nu, opvullen met mannequins. Ja dat lees je goed: levensgrote menselijke poppen!

O’Connell heeft samengewerkt met het Signature Theatre van Shirlington om de namaakmensen een mooie outfit te geven, geheel in stijl van de jaren veertig. Zo zou je minder merken dat je in een halfleeg restaurant komt dineren.

Om de echte gasten de indruk te geven dat de paspoppen geen neppe mensen zijn, krijgen de serveersters de taak om ook hen vragen te stellen en daadwerkelijk wijn bij hen in te schenken.

Doet een beetje denken aan die scène in Home Alone, wanneer Kevin een feest organiseert om de inbrekers voor de gek te houden, remember?