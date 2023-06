Kook-hack: dit kun je allemaal met je tosti-ijzer

Quesadilla’s

Net wat sneller en makkelijker dan in een pan: bak je quesadilla’s eens in een tosti-ijzer. Je krijgt er mooie grillstrepen door en de quesadilla wordt aan beide kanten en op alle plekken gelijkmatig opgewarmd. Probeer het eens uit met deze quesadilla’s met een javaanse draai.

Polenta

We houden van polenta, omdat het een fijn troostrijk gerecht is, maar ook omdat het zo lekker veelzijdig is. Laat je de polenta opstijven in de koelkast, dan kun je er namelijk plakken of frieten van snijden. Deze frituur je, grill je in de oven, of – je voelt ‘m al aankomen – voorzie je van een knapperig jasje door een retourtje tosti-ijzer. Probeer dit recept voor de perfecte polenta!

Gebakken aardappels

Noem ons tosti-ijzer fanaten of niet; feit is dat het apparaat een onderschatte parel is. Want wist je dat je ook de heerlijkste crispy aardappelen met hulp van je ijzeren vriend creëert? Kook ze even kort in zout water, voorzie ze van olijfolie en plet ze ertussen voor een crispy overload.

Pizza’s

Iets wat je je hoogstwaarschijnlijk last minute pas bedenkt: hoe warm ik de pizza van gister nou het beste op? De oven, dat zou kunnen natuurlijk. Maar je kunt ‘m ook laten evolueren tot een heuse pizza-tosti door het gebruik van je tosti-ijzer. En dat is simpeler dan je denkt. Beleg ’m eventueel nog met wat extra’s, vouw de boel dubbel en dichtduwen maar.

Wafels

Zin in wafels, maar geen wafelijzer in je keukenkast? Je tosti-ijzer zal je ook in dit geval verbazen. Vorm is namelijk ook niet alles, smaak vinden we toch echt belangrijker. Probeer het met dit recept!