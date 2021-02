Wolf kroop door IJzeren Gordijn

Premium Thuis & Tuin

Interieurtrend: haal zwart in huis!

Monique van der Reijden praat ons wekelijks bij over woontrends. Deze week alles over de kleur zwart. Met zwart geef je de sfeerbeleving in huis namelijk een enorme boost. Zwart is tijdloos en modisch, stoer en elegant, minimalistisch en mysterieus!