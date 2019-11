Klaus en Petra verruilden hun woning voor een vrachtschip

„We woonden in een groot pand in Leeuwarden waar we ook ons bedrijf hadden. Toen de economische crisis uitbrak, we geen personeel meer hadden en mijn dochter uit huis ging, was al die ruimte niet meer nodig. We weten niet meer of Petra of ik op het idee kwam om op het water te gaan wonen, maar ineens vonden we een schip een goede optie. Ik zei: Wel eentje waarmee ik kan varen!

Via woningruil werd het een vrachtschip. We hadden al best veel schepen bekeken toen we op een luxe motor kwamen en meteen verliefd werden. Bij de meeste schepen is het vrij donker in het woongedeelte, maar hier is een aantal luiken vervangen door plexiglas, wat veel licht van boven geeft. Voordat we de Harmonie kochten, had ik geen vaarervaring. Ik heb wel gewindsurfd en ooit surfles gegeven, maar dat was het. Een spannende stap.

"Rustig en vrij wonen op vrachtschip"

Dit schip is geboren met 27 meter, later verlengd naar 38 meter om meer vracht te kunnen vervoeren en uiteindelijk teruggebracht naar dertig meter. Ik moest dus mijn grootpleziervaarbewijs halen. Nu wonen we alweer zeven jaar aan boord. We hebben de afgelopen vier jaar in Dokkum gelegen, in de zomer liggen we meestal op het Sneekermeer. De eerste twee jaar woonde onze zoon nog aan boord, maar hij wilde een vaste plek in Leeuwarden. We hebben hem geïnspireerd, want ook hij woont op een historisch varend schip.

Als we hadden geweten hoe leuk het is om zo rustig en vrij te wonen, hadden we het eerder gedaan.”

Eigenaar

Klaus Spithost (55), programmeur

Bootmerk en -type

Luxe motor

Werf (gebouwd bij)

Boot, Woubrugge, 1927

Motor

Volvo Turbo 200pk

Geschatte waarde

1,5 à 2,5 ton

Mooiste reis

„Door Amsterdam naar het IJ.”

Toekomstplannen

„Blijven waterwonen.”