Dagrecept: Aardappelsalade met edamame

Even wat extra voedingsstoffen na die heerlijke Koningsdag (en ja, ik projecteer hierbij schaamteloos mijn eigen gedrag). Hoewel onderstaand recept uit het boek Be more vegan (Becht) van Niki Webster geheel plantaardig is, kun je voor de dressing natuurlijk ook gewone yoghurt gebruiken. Verwarm eerst de oven voor tot 180 graden. Snijd de aardappels in de lengte in partjes.

Leg ze op een bakplaat, bestrooi met knoflookpoeder en zeezout en sprenkel de olijfolie erover. Schud even goed om. Bak de partjes 50 tot 60 minuten in de oven, tot ze krokant zijn vanbuiten en zacht vanbinnen.

Voor de dressing: doe alle ingrediënten in een potje en schud goed. Leg de aardappelpartjes op een grote schaal en strooi de sojaboontjes erover. Schep er een flink aantal lepels knoflookyoghurt op. Sprenkel de sriracha – of een andere, mildere saus als je niet van heet houdt – erover en bestrooi alles met de sesamzaadjes.

Nodig voor 2 tot 4 personen:

- 2 middelgrote aardappels

- 1 kleine zoete aardappel

- 1 tl knoflookpoeder

- snufje zeezout

- 1 el olijfolie

Dressing:

- 3 el (plantaardige) yoghurt

- ½ tl knoflookpoeder

- snufje zeezout

- 1 tl olijfolie, 1 el citroensap

Toppings:

- 150 g groene sojaboontjes

(ook bekend als edamame)

- 2 el sriracha of

ketchup/bbq-saus

- 3 el sesamzaad