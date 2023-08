Afgeleid tijdens de seks: ’Hoelang duurt het nog?’

Het Britse Lovehoney was benieuwd hoe tevreden men is over hun seksleven en of ze tijdens een vrijpartij weleens afgeleid zijn. Wat blijkt? Maar liefst 80 procent van de ondervraagden heeft zich tijdens de daad weleens afgevraagd hoe goed ze de seks op dat moment eigenlijk wel (of niet) vonden.

Ook opvallend: meer dan een derde van de Britten heeft ooit gefantaseerd over een ander terwijl ze de liefde aan het bedrijven waren met hun partner.

Ontevreden

Helaas maar waar: niet iedereen is even tevreden over hun seksleven. Een kwart van de (Britse) ondervraagden is ontevreden en ongeveer de helft van de ondervraagden geeft toe tijdens de seks te balen over de kwaliteiten van hun sekspartner. Iets meer, 53 procent, vraagt zich op dat moment zelfs af hoelang het nog duurt. ’Wanneer mag ik nou eindelijk klaarkomen?’ is iets wat men zich ook regelmatig afvraagt. Vrouwen (57 procent) overigens iets meer dan mannen (52 procent).

Leeftijd

Hoe ouder de ondervraagden, hoe minder ze te klagen hadden over hun seksleven. Slechts 11 procent van de mensen tussen de 18 en 24 gaf namelijk aan tevreden te zijn. In de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar is dat percentage 18 procent en van de mensen tussen 35 tot 44 jaar is 23 procent tevreden. Voor de ondervraagden van 45 jaar en ouder is dat percentage 33 procent.

Huishoudelijke taken

Heb je tijdens de seks ooit gedacht huishoudelijke taken? Zo van: ’Ik ben vergeten de vaatwasser aan te zetten’ of Ik moet morgenochtend niet vergeten de vuilniszak weg te gooien’? Schaam je vooral niet, want je bent niet de enige. Volgens het onderzoek dwalen de gedachten bij 30 procent af naar huishoudelijke taken die nog gedaan moeten worden. Maar ook aan wat er speelt op werk, wordt tijdens een vrijpartij veel gedacht. Meer dan een kwart van de mannelijke respondenten gaf daarnaast aan tussen de lakens te dagdromen over hun favoriete sportclub.