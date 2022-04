Boomers blijken stuk sportiever dan millennials en generatie Z

Sportmerk Asics deed onderzoek naar de beweeggewoonten van 37.000 mensen in zestien landen. Wordt de data opgesplitst per generatie in Nederland, dan blijkt dat boomers gemiddeld anderhalf uur per week meer bewegen dan jongere generaties.

Ook wereldwijd blijken de ouderen een stuk beweeglijker dan jongeren. Mensen van 57 jaar en ouder bewegen gemiddeld 53 minuten meer dan jongeren tussen de 18 en 24, generatie Z. Er werd onder andere gekeken naar het sportgedrag van mensen in China, India, Thailand, Spanje, Duitsland, Singapore, Engeland, Frankrijk en Japan.

Positief effect

Naast ons sportgedrag keken de onderzoekers ook naar hoe blij we ons eigenlijk voelen. Volgens de onderzoekers - die in opdracht van een sportmerk werken - zijn we een stuk gelukkiger als we lekker in beweging zijn. Iets meer dan de helft van de ondervraagden merkt positieve effecten als er meer dan 150 minuten per week een matige tot zware inspanning wordt gedaan.

Overigens hoeven we niet direct de dumbells af te stoffen of de hardloopschoenen weer eens uit de kast te halen. Wereldwijd vinden we minimaal dertig minuten beweging per dag nodig. Terwijl je je al beter voelt na ruim een kwartiertje intensief bewegen. Een stevig ommetje in de lunchpauze is dus helemaal geen gek idee.

Goed gevoel

Eerder bleek al dat vrouwen zich sowieso beter voelen na het sporten. Een onderzoek wees recent aan dat 84 procent van de vrouwen beter in haar vel zit na een stevige workout. Hoewel bijna zestig procent trouw meerdere keren per week naar de sportschool gaat, is dat soms met tegenzin. De helft voelt zich bekeken in de sportschool en heeft last van starende blikken.

