Dit mag nooit weg: de lievelingsknuffel van Leonore (61)

Favoriete knuffels, zo gekoesterd en oorzaak van veel kinderleed als ze tijdens een dagje uit kwijt raken. Wanhopige ouders die oproepen op sociale media plaatsen om Teigetje, Snuffie of Beertje terug te vinden, anders doet de kleine eigenaar of eigenaresse geen oog meer dicht.

Leonore Belksma (61) weet nog goed hoe Piegje – het eendje op de foto – haar complete kindertijd de grote steun en toeverlaat was.

De knuffel was een geboortecadeau voor baby Leonore en lag altijd in haar wieg, later in haar bed, maar ging overdag ook vaak met haar mee.

Lenore vertelt: „Ooit maakte ze een leuk kwekgeluidje maar dat is in de loop der jaren verstomd. Je ziet ook nog de sporen van de handwerkkunst van mijn lieve moeder, inmiddels overleden, in haar nekje.”

„Waarschijnlijk ging ik vroeger niet altijd even liefdevol met haar om. Ze is nooit gewassen (ieww...), want dat durfde mijn moeder niet in verband met het plastic hoofdje en dat piepding in haar buik.”

Inmiddels is Piegje, Lenore heeft overigens geen idee meer hoe ze aan die naam kwam, een heel broos eendje geworden. Tot 2001 stond ze in het ouderlijk huis op de oude kamer van Leonore.

„Toen kwam ze mijn kant weer op en nu ligt ze veilig in een plastic kratje opgeborgen. Voor mij is Piegje een liefdevolle herinnering aan een al even liefdevolle jeugd.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl