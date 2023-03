Smaaktest: de lekkerste saucijzenbroodjes uit de supermarkt

Alweer bijna drie jaar geleden testten we in deze rubriek saucijzenbroodjes. De hoogste tijd om te zien wie nu de lekkerste maakt!

Saucijzenbroodjes worden voornamelijk in Nederland en België gegeten. Het is niet duidelijk wanneer ze precies ontstonden, maar vlees omhullen werd gedaan om het langer houdbaar te houden. Dat gebruik gaat terug tot de Romeinse tijd. De broodjes zoals we ze nu kennen, zijn waarschijnlijk in de 19e eeuw in Frankrijk bedacht.

Naast broodjes met varkensvlees, rundvlees of kip zijn er ook vegetarische varianten die er qua smaak niet voor onderdoen. Overigens worden saucijzenbroodjes niet gevuld met saucijs (worstje), maar gehakt dat meestal met nootmuskaat op smaak is gebracht.

Daarnaast heb je het worstenbroodje, gemaakt van brooddeeg.

Het ontstaan van deze broodjes heeft te maken met de lagere kosten, bladerdeeg is namelijk duurder. De vulling is wel hetzelfde.

Wat tijdens de test opviel, is dat de ’schilferigheid’ van het bladerdeeg en luchtigheid van de saucijzenbroodjes nogal verschilden. De hoeveelheid gehakt was in alle gevallen gelijk.

Albert Heijn, Vomar en Aldi scoorden onvoldoende bij de collega’s. De saucijzenbroodjes van AH „stinken een beetje”.

Die van Vomar hadden „te weinig smaak” en de exemplaren van Aldi waren weer „te melig en plakkerig”. Slechts vier merken scoorden een voldoende: La Place van Jumbo, Dirk/Dekamarkt, Lidl en het eigen merk van Jumbo.

Top 4

1. De saucijzenbroodjes van La Place (te koop bij Jumbo) sprongen eruit. „Je ziet zowaar kruiden in het gehakt.” „Alsof hij van de bakker komt.” „Kruidig maar niet te zout, perfect!” €1,55 per stuk

2. Met een verdienstelijke tweede plaats mogen Dirk en Dekamarkt ook tevreden zijn. „Prima bladerdeeg en lekker vlees.” „Deze smaakt naar die van mijn oma.” „Helemaal goed bij een kater.” €0,99 per stuk

3. Daar hebben we de budgetsuper Lidl! Deze lijkt iets meer op een worstenbroodje. „Klef maar kapot lekker.” „Goede bite.” €0,95 per stuk

4. Met de huismerk-saucijzenbroodjes van Jumbo is de top 4 compleet. „Goede smaak en bros deeg.” „Een tikkeltje droog, maar lekker vlees en knapperig deeg.” „Je moet er wat bij drinken, maar hij is wel lekker.” €0,95 per stuk