Je huis verbouwen? Zo kies je de juiste aannemer

Veel aannemers hebben een propvolle agenda. Zoek naar iemand die bij vrienden of kennissen goed werk heeft afgeleverd of vraag diverse (kosteloze en vrijblijvende!) offertes op. Kies het liefst voor iemand die is aangesloten bij een brancheorganisatie.

In de offerte moet duidelijk vermeld staan welke werkzaamheden de aannemer precies verricht én exact welke materialen hij hierbij gebruikt. Let ook op afspraken over aanvang, duur en oplevering. En of het duidelijk is welke werkzaamheden eventueel zelf moeten worden gedaan (bijvoorbeeld het schilderwerk).

Dan zijn er natuurlijk de gevreesde stelposten. Dat is een geschat bedrag voor een onderdeel van de verbouwing omdat de daadwerkelijke kosten nog niet bekend zijn.

Stelposten geven een stuk onzekerheid over de uiteindelijke prijs, dus probeer ze te minimaliseren. Wie stelposten wil vermijden en per se een vast bedrag wil afspreken, kan zichzelf in de vingers snijden omdat de aannemer dan veiligheidshalve een hoge inschatting maakt terwijl het werk in de praktijk kan meevallen.

Reëel

Regel is dat een aannemer een stelpost reëel moet begroten. Wordt de post fors overschreden, dan hoeft dat mogelijk niet te worden betaald. Volgens de Vereniging Eigen Huis beschouwt een rechter de stelpost vaak als een richtprijs en mag deze met niet meer dan tien procent worden overschreven. Waarschuwt de aannemer vooraf echter voor een forse overschrijding, dan mag hij de extra kosten mogelijk wel in rekening brengen.

Ook goed om op te letten: staan er betalingstermijnen in de offerte, zijn de algemene voorwaarden meegeleverd en wat voor garantie wordt er gegeven op de producten en op de montage? En wat gebeurt er als de aannemer tijdens de verbouwing failliet gaat? Misschien geen leuke zaken om over na te denken tijdens het feestelijk uitzoeken van de nieuwe keuken, maar wel erg belangrijk. De meeste conflicten met aannemers ontstaan door onduidelijke afspraken.

Goede voorbereiding is noodzakelijk om achteraf ellende te voorkomen. Weet wat er bij een bepaalde verbouwing komt kijken. Let er bij een dakkapel bij voorbeeld op of de bestaande dakconstructie de dakkapel wel kan dragen, of er voldoende stahoogte is en of de zijkanten wel behang- of sausklaar worden opgeleverd. En hoe zit het met de isolatie en de ventilatie?

Bij een aanbouw is het handig vooraf uit te kienen hoeveel licht- en elektrapunten er moeten komen. De doorgang naar de woning is ook belangrijk. Vraag bijvoorbeeld goed na wat de aannemer precies wegbreekt en hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien.

En als laatste: vergeet de benodigde vergunningen niet én betaal de aannemer in stappen. Is er onvrede dan kan het tussentijds worden aangegeven en staat er meer druk op het bedrijf om goed mee te werken.