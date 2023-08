Dorre bladeren? Geef je planten water bij de wortels en niet van bovenaf

In een video op Instagram deelt Gardening Connect een interessant weetje over het water geven van planten. De meeste mensen zullen met hun gieter namelijk keurig netjes van bovenaf te werk gaan. Flink wat water de plantenpot in gieten, even voelen of de aarde goed nat is en op naar de volgende. Toch is de kans groot dat je plant achterblijft met droge wortels. Hoe kan dat?

Dat komt doordat het water onvoldoende de kans krijgt om door de dikke laag aarde naar beneden te sijpelen. Je kunt het eens uittesten: pak een flinke hand aarde en check hoe het met de laag daaronder gesteld is. Zie je dat het daar kurkdroog is? Dan is het tijd om deze tip in praktijk te brengen.

Dit moet je doen:

Vul een grote plantenpot of bak met water en leg daar je plantenpot (met gaatjes) in. Zo zuigt de potgrond het water gelijkmatig op en blijf je niet met drogere onderlagen zitten! Bij grote plantenpotten of boompjes kun je het anders aanpakken. Graaf een gat in de potgrond en leg daar een met water gevulde pot met gaatjes in. Zo sijpelt het water gelijkmatig door, direct naar de wortels.

Je planten zullen je dankbaar zijn!