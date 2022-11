Lifehack: de beste manier om je bestek in de vaatwasser te stoppen

Er zijn vaatwassers met een besteklade, maar je hebt ook apparaten met een apart bakje waar je lepels, messen en vorken in kunt stoppen. Heb je een vaatwasser met zo’n bakje, dan in het misschien goed om te weten dat het net iets beter is om je lepels en vorken met de bovenkant omhoog in de vaatwasser te stoppen (en met het handvat dus naar beneden). Stop je ze er namelijk andersom in, dan heb je grote kans dat ze niet helemaal schoon uit de machine komen. Is je bestek namelijk érg vies, dan heb je kans dat de waterstralen niet al het vuil kunnen wegspoelen.

Voor scherpe messen is dat een ander verhaal. Die kun je het beste wel andersom in de vaatwasser stoppen, dus met het handvat naar beneden. Dit heeft dan weer te maken met de veiligheid. Je wil natuurlijk niet je hand openhalen zodra je de vaatwasser opentrekt...

Overigens is het ook vertandig om je vaatwasser niet té vol te stoppen. Het is misschien verleidelijk om hem zo vol mogelijk te laden zodat je hem minder vaak hoeft aan te zetten, maar een té volle vaatwasser kan voor vieze luchtjes zorgen. Zet dus geen pannen of borden op elkaar en zorg dat alles genoeg ruimte heeft zodat de waterstralen overal bij kunnen komen.

Bekijk ook: 5 x dit kun je doen tegen verkleurde vaat