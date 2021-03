Knoei jij veel? Dat is goed nieuws! (en we vertellen je waarom)

Premium Gezondheid

’Mensen met obesitas geen wilskracht? Onzin!’

Overgewicht, zwaarlijvigheid, ’veel te dik’ of in de medische terminologie obesitas. ’Eigen schuld’, is wat in de samenleving nogal eens geschamperd wordt. Maar een onderzoek in het kader van Wereld Obesitas Dag wijst uit dat dat toch wat genuanceerder ligt.