Bed verschonen? Zo vaak moet het echt

Bacteriën, speeksel, haren, huidschilfers, zweet en zelfs (heel kleine) deeltjes poep. Ranzig, maar waar: dit vind je allemaal in je bed. En hoe langer je wacht met het verschonen van je bed, hoe meer je ervan vindt.

Je bed verschonen is misschien een beetje veel gedoe, maar experts adviseren om eens per week je bed te verschonen. Zo voorkom je dat je lichaam op alle (vieze) stofjes in je bed reageert en een allergie voor onder andere huisstofmijt ontwikkelt.

Mocht je het echt niet redden om dit klusje elke week te klaren, dan is het geen ramp om eens twee weken met dezelfde lakens te doen. Maar zéker niet langer.

Heb je een huisdier dat bij jou op of in bed slaapt? Dan is het toch wel beter om je bed vaker te verschonen.

Matras omdraaien

Draai regelmatig je matras om. Dat is wel zo hygiënisch, aangezien je per nacht een kwart tot een liter vocht verliest.

Kussens

Overigens is het ook aan te raden je kussens af en toe te wassen. Gooi ze bij voorkeur om de 3 tot 6 maanden in de wasmachine.