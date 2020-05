Er bestaat dus zoiets als cannabisbier

‘De Groene Buizerd’ is de naam van het ’frisse en zomerse’ nieuwe biertje, dat op 1 juni wordt gelanceerd. Opvallende ingrediënt is CBD (Cannabidiol), populair van de olie. En nu dus in bier. Met het drankje willen bedenkers Festival Mañana Mañana, van Feestfabriek Alles Komt Goed BV en de Bronckhorster Brewing Company aandacht vragen voor de positieve toepassingen van hennep. CBD kan het afweersysteem gezond houden en dient ook als ;pijnstiller (niet bekend is of het dan ook een katerloos biertje is).

Het bier is groen, en heeft van de makers daarom de bijnaam Achterhoeks Junglebier meegekregen. Zij die hopen bij het drinken ook daadwerkelijk de trippende werking van hennep te krijgen, wacht een teleurstelling: CBD is de niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabis. In tegenstelling tot THC (de psychoactieve stof in cannabis) heeft CBD geen geestverruimend effect, oftewel: je wordt er niet high van en het is dus niet hallucinerend, illegaal, verslavend en staat ook op geen enkele drugslijst.

Het bier (€5,75 per fles) is vanaf 1 juni verkrijgbaar bij de brouwerij in Rha, maar is ook online te koop. De Groene Buizerd kan daarnaast ook online worden gekocht.