Geschiedenis van ’de belangrijkste bijzaak in het leven’

Antivaxers

De supportersrellen van afgelopen weken passen bij de huidige tijd. Aanhangers van Feyenoord mengden zich met antivaxers om eens lekker met de politie te vechten. Maar ook in de jaren zeventig waren er ongeregeldheden. „Die waren toen op de tribunes”, vertelt de Alkmaarder, wiens boek Betaald voetbal in Nederland deze maand verscheen. „Maar dat lukt nu niet meer vanwege alle voorzorgsmaatregelen die sindsdien zijn genomen.”

Stadions

Je ziet dan ook dat vanaf de jaren negentig de ongeregeldheden zich vooral buiten de stations voordoen. „Zoals in 1997 op een weiland bij Beverwijk, waarbij Ajax-fan Carlo Picornie om het leven kwam”, weet Gerrit Valk.

Verharding

De historicus wijt het supportersgeweld in de jaren zeventig en tachtig aan de verharding van de maatschappij en de hoge werkloosheid, waardoor jongeren niets te verliezen hadden. Zoals de knokpartij in de Kuip tussen de Rotterdamse en Londense jeugd tijdens de UEFA-cupfinale van 1974 tussen Feyenoord en Tottenham Hotspur. „Maar de uitbarstingen hielden altijd verband met de wedstrijd. Het is nu rellen op afspraak”

Popmuzikanten

In de jaren zeventig werden voetballers van topclubs net als popmuzikanten iconen dankzij de opkomst van de tv. Zij reden in mooie auto’s en dure kleren rond. Waar nu tatoeages prijken, namelijk in de nek, wapperden vroeger de lange haren van Ajacieden als Johan Cruijff, Wim Suurbier en Ruud Krol. Hun vrouwen stalen de show op de tribune, gekleed volgens de laatste mode. „Onder de spelersvrouwen was ook wel rivaliteit”, schrijft de auteur. „Vooral de dames Krol en Suurbier hielden ervan gezien en bewonderd te worden.” Hij haalt Yvonne van Ingen, de ex van Ruud Krol aan, die de tweestrijd als volgt verwoordde: „Je probeerde als vrouw elke week iets nieuws aan te hebben. De mode was mini en hotpants.”

De dames Suurbier, Cruijff en Van Dijk doen inkopen in Glasgow, voorafgaand aan de Europacupwedstrijd Celtic - Ajax op 24 maart 1971. Ⓒ TLG ARCHIEF

Misdaad

Wie denkt dat omkoping en doping excessen van de 21e eeuw zijn, heeft het mis. Ook eind vorige eeuw kwam het voor. „Maar toen kreeg een speler een envelopje terwijl nu door de opkomst van de gokindustrie de georganiseerde misdaad interesse heeft”, stelt Gerrit Valk, die in zijn boek wijst op de 8-3 overwinning die het moeilijk scorende FC Amsterdam tijdens een degradatieduel in 1977 boekte op VVV. Ook haalt hij scheidsrechter Dick Jol aan, die in 1995 in opspraak raakte omdat hij bij zijn Haagse groenteboer zou gokken op de wedstrijden die hij zelf floot. Bewijs is echter nooit gevonden.

Preparaten

Terwijl stimulerende middelen nu streng worden gecontroleerd, zoals bleek uit de schorsing van de aspirineslikkende Ajax-keeper André Onana, konden clubartsen eind 20e eeuw hun gang gaan. Berucht was John Rolink die zelf geheimzinnige preparaten voor de Ajacieden maakte. Volgens Piet Schrijvers, van 1974 tot 1983 doelman bij de ’godenzonen’, waren ’er zat die destijds pillen slikten.’

Spelverruwing

Met de professionalisering van het voetbal, volgens paus Johannes Paulus II sindsdien de belangrijkste bijzaak in het leven, kwam ook de spelverruwing. Ajax, Feyenoord en Oranje dankten hun successen begin jaren zeventig aan technische maar bikkelharde spelers als Johan Neeskens, Wim Suurbier, Wim van Hanegem en Theo Laseroms. „Wie te netjes blijft, is verloren,” vond Ajax-coach Rinus Michels. Zijn Rotterdamse collega Ernst Happel dacht er net zo over.

Gestes

Ridderlijke gestes zoals die van ADO, dat tijdens de derby met Scheveningen Holland Sport (SHS) in seizoen 1957-1958 een eigen speler naar de kant haalde nadat SHS’er Jan van Geen zijn been had gebroken maar niet meer mocht worden gewisseld, zijn al heel lang verleden tijd. Daarvoor zijn de belangen te groot geworden.