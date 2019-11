Mijn docent Nederlands stond symbool voor de linkse leraar uit de jaren 80. Jan – uiteraard noemden we hem bij zijn voornaam – was progressief in alles wat hij deed, zei en droeg. Toen een van onze moeders hem met een shaggie in zijn mondhoek en gekleed in een oranje overall en lange leren jas aantrof, vroeg ze vol afschuw wat die kraker op het schoolplein deed.