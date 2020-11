Getest: het Efteling familiekookboek (+ recept voor een sprookjesontbijt)

Onze vijfjarige dochter is nog nooit in de Efteling geweest. Toch is zij groot fan, met dank aan een vriendinnetje dat er al wél vaak is geweest en er honderduit over vertelt, en dankzij een leuke app met kinderproof spelletjes die zij op de tablet speelt.

Toen dit kookboek in huis kwam, zeulde ze er dan ook voortdurend mee rond, druk plannen makend.

„Dit gaan we maken hè, mama. En dit ook. Kijk, dit ziet er ook lekker uit. Kijk, dat is van Rapunzel. En wat mag het koksmaatje hier doen, mama?”

Want dat koksmaatje is zij: bij elk recept staat onder die noemer aangegeven welke taakjes de kinderen voor hun rekening kunnen nemen.

Voor de smoothie zijn dat er niet bijster veel, maar dat weerhield haar er niet van om hoogst geïnteresseerd aan het keukeneiland te staan.

Op een stoeltje, want anders komt ze niet boven het werkvlak uit.

Haar enthousiasme werd niet getemperd door de toevoeging van avocado en kersen, twee ingrediënten waarvan ze normaal niks moet weten.

De magie van de Efteling is sterk, zoveel is duidelijk. Niet sterk genoeg om haar alle toppings op de smoothie te doen strooien, maar ze lepelde hem toch vrolijk naar binnen.

Volgende op de lijst: croque-monsieurs met kaas in regenboogkleuren. „Hoe doen ze dat, mama?” „Dat mag het koksmaatje doen, schat. Met verf, speciaal voor eten!” En dan die grote ogen. Magie.

Droomsmoothie (4 pers)

Ingrediënten

4 bananen, 1 avocado, 225 g bevroren zomer- of rood fruit, 125 g bevroren ontpitte kersen, 50 g havermout, 1 l ongezoete plantaardige melk, bijv. amandel. 3 el agavesiroop

Topping

(alles of kies er een paar) kokosschilfers, handjevol pecannoten, blauwe bessen, aardbeien, frambozen, plakjes banaan, granaatappelpitjes, eetbare bloemen, cruesli of granola

Bereiding

Snijd bananen in plakjes, spreid ze uit op een bord en leg min. 2 uur in de vriezer. Rooster kokosschilfers en pecannoten apart van elkaar enkele minuten in een droge koekenpan. Zet vlak voor het ontbijt de toppings in kommetjes op tafel. Doe avacado, de bevroren banaan, bevroren zomer- of rode fruit, bevroren kersen, de havermout en de plantaardige melk in de blender of keukenmachine. Druppel de agavesiroop erbij.

Mix ingrediënten glad en verdeel over 4 kommen. Serveer en laat iedereen zijn eigen smoothie versieren met de toppings.

Koksmaatje

Toppings in kommetjes doen, versieren