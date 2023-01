Lifehack: zo wordt je versgebakken brood weer krokant van buiten en zacht van binnen

Het is je vast wel eens overkomen: had je net zo’n lekker vers brood gekocht bij de bakker of misschien wel zelf gebakken, vergeet je ’m goed af te dekken. Het gevolg: of een heel hard, óf een klef brood. Wil je je brood opnieuw in de oven doen, besprenkel hem dan met wat water. We vertellen je waarom dat slim is.