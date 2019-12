Wat is de beste stuurmansauto van 2019?

In deze test draait het niet alleen om de snelste rondetijd. Want een Ford Focus ST kan een stuk leuker zijn dan de allersnelste Ferrari. Nee, het gaat om het rijplezier. Welke auto stuurt en remt het lekkerst, en welke zorgt voor de breedste glimlach? Doorslaggevend daarin is of de auto ook voor de normale autoliefhebber en -rijder een genot is.

Dit jaar deden er veel grote namen mee, zoals Lamborghini met zijn Huracàn Evo en McLaren met de 720S. Dat zijn krankzinnige supercars wiens prestaties je pet te boven gaan. Maar we reden ook met de nieuwe Audi TT RS en Toyota Supra RS. Er deed zelfs een grote SUV mee, in de vorm van de Alfa Romeo Stelvio Q! En ja, er was ook een 100% elektrische auto: de Tesla Model 3 Performance.

In ons magazine dat nu in de winkels ligt (nummer 26) leest u de volledige reportage van 14 pagina’s over de Supertest. Daar vindt u alle details, testnotities en data van de geteste auto’s. Wilt u alvast een voorproefje, kijk dan onderstaande video!

Wilt u de volledige lijst met deelnemende auto’s zien, kijk dan verder op Autovisie.nl