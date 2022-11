Dit is de beste plek in de koelkast om je eieren te bewaren

Veel mensen bewaren hun eieren in de deur van de koelkast. Logisch ook, want veel koelkasten hebben ingebouwde eierhouders of een aparte ruimte voor zo’n handig bakje waar je de eieren in kunt stoppen. Toch zou er een betere plek zijn om ze te koelen.

Christine Kingsley van het Amerikaanse Longinstituut zegt tegen website Apartment Therapy dat het verstandiger is om eieren op het achterste gedeelte van de bovenste plank te leggen om ze zo lang mogelijk vers te houden. Dat zou namelijk de koelste plek in de koelkast zijn.

Een andere reden waarom je eieren het beste op de plank kunt leggen en niet in de deur, is om te voorkomen dat ze breken. Het openen van de deur, ook al doe je dat heel voorzichtig, kan er namelijk voor zorgen dat ze barsten, breken of vallen. Je merkt vaak niet dat eieren in de koelkast zijn gebarsten, totdat je ze wil gebruiken. Een gebarsten ei kan zorgen voor de verspreiding van bacteriën in de koelkast.

Het is overigens ook slim om je eieren te bewaren in de originele verpakking. Zo voorkom je dat ze uitdrogen.

