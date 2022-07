Creatief met paddenstoelen: zo maak je een taartje van doperwten en oesterzwam

„Dit taartje van doperwten en oesterzwam is een heerlijk en fris zomers voor- of lunchgerecht”, zegt Anne-Marie. „De doperwtenpuree is op smaak gebracht met verse munt, de roomkaas met mierikswortel, waarvan ik altijd een potje in de koelkast heb staan. De oesterzwammen zijn in kruidenboter gebakken. Erbij serveer ik een pipetje met zoete chilisaus. Een heerlijke smaakexplosie, maar verder een eenvoudig gerecht.”

Nodig: 200 gram doperwten (diepvries), 6 blaadjes verse munt, 4 eetlepels verse roomkaas, 1 theelepel geraspte mierikswortel, klontje kruidenboter of (plantaardige) boter, peper en zout, eventueel zoete chilisaus.

Bereiding: Blancheer de bevroren doperwten door er kokend water overheen te gieten en twee minuten te laten staan. Giet af en prak fijn met een vork (mag best een beetje grof blijven).

Knip de munt in reepjes en roer door de erwtenpuree. Breng op smaak met zout en peper. Roer de roomkaas los met de mierikswortel en breng op smaak met zout en peper. Scheur de oesterzwammen in reepjes en bak ze in een klontje (kruiden)boter goudbruin in circa zes minuten.

Zet de kookring op een mooi bord, doe er de helft van de erwtenpuree in en druk aan. Leg er de helft van de mierikswortel-roomkaas bovenop en druk aan. Top af met de helft van de gebakken oesterzwammen. Trek de ring langzaam omhoog. Herhaal op een tweede bord. Vul het pipetje met zoete chilisaus en steek in het taartje.