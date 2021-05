Zien: zo mooi wordt het nieuwste Disney-schip

Disney Cruise Line heeft tijdens een virtuele presentatie onthuld hoe Disney Wish eruit komt te zien en wij zijn onder de indruk!

Het thema van het schip is ’betovering’ en de ontwerpers doen er alles aan om kinderen én volwassenen een betoverende vakantie te bezorgen.

Waterpret

Zo heeft Disney Wish de AquaMouse; een 230 meter lange wildwaterrit voor de hele familie compleet met showscenes, verlichting en speciale effecten.

Het schip telt in totaal zes zwembaden verspreid over verschillende dekken. Voor de kleintjes is er onder andere andere het nieuwe Toy Story-gebied met spetterzone, pierenbad en waterglijbaan. Volwassenen kunnen genieten van rust in Quiet Cove, een afgelegen gedeelte ver van de drukte van de familieactiviteiten, met een overloopzwembad, bar en café.

Entertainment

Nieuw op de Disney Wish is Luna; een entertainmentclub die transformeert van een centrum voor plezier voor de hele familie in een chique avondgelegenheid voor entertainment voor volwassenen. Het biedt overdag een verscheidenheid aan liveshows en interactieve programma's.

Restaurants

Uitgebreid luxe dineren, een snelle hap, 24-uurs-roomservice: op Disney Wish kan het allemaal. Gasten kunnen bijvoorbeeld genieten van culinaire hoogstandjes in Palo Steakhouse, Enchanté by Chef Arnaud Lallement en The Rose, een luxe suite met eersteklas diners exclusief voor volwassenen, geïnspireerd door de elegante iconen van ‘Belle en het Beest’ van Walt Disney Animation Studios.

Hutten

De meeste van de 1.254 passagiershutten van het schip bieden uitzicht op de oceaan. Zeventig procet van de hutten heeft een ruime veranda en er zijn 451 verbindingsdeuren met naastgelegen kamers voor grotere families.

De Disney Wish heeft ook een aantal koninklijke suites. Rijkelijk versierd ingerichte suites die plaats bieden aan maximaal zes gasten. De suites hebben extravagante details en bestaan uit twee verdiepingen en hebben opvallende details zoals een elegante wenteltrap.

Zomer 2022

De Disney Wish maakt zijn eerste reis, een cruise van vijf nachten naar Nassau, de Bahama's en het privé-eiland van Disney, Castaway Cay, op 9 juni 2022, gevolgd door een openingsseizoen met cruises van drie en vier nachten naar dezelfde bestemmingen vanuit Port Canaveral, Florida (VS).