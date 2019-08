Goed smeren is belangrijk in de zon, en zeker niet te zuinig! Ⓒ Foto Getty Images

De zon staat weer aan de hemel, thuis in de tuin of op het Franse strand. Na een lange winter zijn die stralen meer dan welkom en willen we lekker bruin worden. Maar dan wel het liefste zonder te verbranden, natuurlijk. Hoe voorkom je dat het beste?