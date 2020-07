Binnenkijker: Schoolmeesterswoning in Buurse vol hergebruikte materialen

De woning, ooit een ’charmante bouwval’, kent een open karakter met veel licht. Ⓒ BOUWMAN, RENE

De een zoekt inspiratie, de ander is nieuwsgierig, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont. We kijken deze week binnen bij een oudere schoolmeesterswoning van Carin en Alex ter Horst in Buurse (Ov).