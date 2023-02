Wat zijn slaapstuipen en kun je ze voorkomen?

Slaapexpert Raj Dasgupta, universitair hoofddocent klinische geneeskunde aan de Universiteit van South Carolina, zegt tegen CNN dat slaapstuipen vaak voorkomen. De schokken die je door je lichaam voelt gaan omdat spieren zich samentrekken, zijn normale verschijnselen waar mensen van alle leeftijden ’last’ van kunnen krijgen. „Ze zijn niets om je zorgen over te maken”, zo stelt Dasgupta ons gerust.

Volgens Dasgupta ervaart 70% van de (Amerikaanse) bevolking weleens zo’n slaapstuip. Maar waardoor die schokken precies worden veroorzaakt, is nog niet helemaal duidelijk. Experts hebben wel het vermoeden dat overmatige inname van cafeïne en fysieke of emotionele stress van invloed kan zijn op de schokken.

Dasgupta denkt bovendien dat extreme vermoeidheid of slaapgebrek kan leiden tot meer spiersamentrekkingen. „Maar ook gezonde en fitte mensen kunnen ze krijgen.”

De spiersamentrekkingen zijn dus niet schadelijk en niets om je zorgen over te maken, tenzij je er écht last van krijgt, bijvoorbeeld als je meerdere stuipen krijgt waardoor je niet meer in slaap kunt vallen of als je je tijdens zo’n schok verwondt, bijvoorbeeld door op je tong te bijten. Ook als je merkt dat je door de stuipen last krijgt van bedplassen, is het slim om aan de bel te trekken.

Voorkomen

Ervaar je de schokken als vervelend en wil je ze zo veel mogelijk vermijden, dan zou het volgens Dasgupta misschien kunnen helpen als je:

- Minder cafeïne drinkt. Door gedurende de dag minder cafeïne te drinken, kunt je je algehele slaapkwaliteit verbeteren.

- Alcohol laat op de avond zo veel mogelijk mijdt. Wat voor cafeïne geldt, geldt ook voor alcohol. Alcohol kan je slaperig maken, maar het kan ook zorgen voor meer vermoeidheid, waardoor je kwetsbaarder bent voor slaapstuipen.

- Mediteert. Het ontspannen van het lichaam kan volgens de slaapexpert de overgang naar slaap vergemakkelijken, waardoor je spieren minder snel zullen gaan trillen.

- Een slaaproutine creëert. Ga op vaste tijden naar bed, ook in het weekend en op feestdagen. Het kan ook helpen om het blauwe licht van je telefoon of laptop in de avond zo veel mogelijk te vermijden.