Gek op douchen? Let hierop om je huid te beschermen

Dat is lang niet alleen omdat de energieprijzen stijgen. Elke keer die warme douche kan een crime zijn voor je huid. Al dat warme water is namelijk helemaal niet zo goed voor de gezondheid van je huid, zeggen experts.

Zo doe je er goed aan om niet al te vaak te douchen. Hoe vaker en langer je onder de douche stapt, hoe harder je huid moet werken om de natuurlijke balans te herstellen. Het warme water spoelt de natuurlijke vettigheid die je huid gezond houdt er vanaf.

Douchebeurt per dag

Er is volgens Metro UK geen magisch aantal douchebeurten. Wel raden ze aan maximaal eens per dag te douchen. Als je zweterige activiteiten het toelaten, volstaat om de dag zelfs. “Wanneer je na het werk gaat sporten, sla de douchebeurt in de ochtend dan over”, wordt aangeraden.

Ook kun je ervoor kiezen in de winter minder vaak te douchen dan in de kleffe zomers. De kou is pittig voor je huid, die warme douche na een koude dag doet je huid geen goed. Douche je in de zomer wat vaker, gebruik dan niet elke douchebeurt zeep.

Pas op met zeep

Ook kun je ervoor kiezen om alleen je zweterige lichaamsdelen met zeep te wassen. Zeker als je een hele droge of hele vette huid hebt, kun je er baat bij hebben de zeep wat vaker te laten staan. Kies voor een product dat goed bij je huid past en laat je desnoods adviseren door experts van de drogist of apotheek.

Een favoriet van veel mensen is toch wel de lange, hete douche. Niet goed voor je huid, zo zeggen de experts. Je wordt er lekker ontspannen van, maar je huid is je er minder dankbaar voor. De ideale temperatuur ligt rond de 36 graden.

Waterbesparing

Hoe lang je onder de douche moet staan? Als je het redt is vijf tot tien minuten de ideale tijd. Je huid krijgt een hoop te verduren en veel warm water is niet bevorderlijk. Bespaar je ook nog eens op water en energie. Leuk voor het milieu én je bankrekening.